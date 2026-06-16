Juncker cree que una UE «herida» por el Brexit no facilitará el retorno del Reino Unido

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Londres, 16 jun (EFE).- El expresidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker (2014-2019), que encabezó esa instancia durante el referéndum del ‘brexit’, en 2016, cree que la Unión Europea (UE) actual no facilitará un eventual retorno del Reino Unido al cumplirse el próximo día 23 de junio diez años de aquella consulta.

En una serie de entrevistas dedicadas al aniversario del ‘brexit’ por parte del rotativo ‘Financial Times’, el político luxemburgués no se anda por las ramas: «No creo que (el retorno) sea posible, porque todos estamos heridos en cierto modo por este paso histórico de los británicos».

Juncker estuvo en su momento tan identificado con la idea de mantener a los británicos dentro de la unión que recuerda que el entonces primer ministro británico, David Cameron, le pidió abstenerse de participar en la campaña del referéndum de ningún modo porque no haría sino soliviantar a los partidarios de la salida, que lo veían como el enemigo a batir.

El expresidente de la CE, una voz muy respetada en la UE, cree que los Estados que ahora la integran acogerían con frialdad una supuesta voluntad de retorno -que casi nadie expresa abiertamente en el Reino Unido- debido a que «los británicos son muy próximos a los Estados Unidos, que no son muy populares en este momento dentro de la UE».

Además, anticipa que cualquier posibilidad de retorno se encontraría con una redefinición de las condiciones de adhesión, que ya no serían las mismas que el Reino Unido tuvo entonces: quedarse fuera del euro y fuera de las fronteras del espacio Schengen, entre otras cosas.

En cualquier caso, cree que si el eventual sucesor del primer ministro británico, Keir Starmer, en Downing Street se atreviese a plantear ese retorno, se encontraría «con una intensa reacción en contra» en su propio país.

Aun así, lamenta la salida del Reino Unido de la UE porque cree que los británicos aportaron «sensatez» a las discusiones europeas. EFE

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