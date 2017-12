Derechos de autor

Charlie Chaplin en el Palacio del Hielo 07 de diciembre de 2017 - 16:00 El Palacio del Hielo del Jungfraujoch tiene un nuevo huésped: Charlie Chaplin. Se trata de una figura de hielo realizada por el escultor británico John Doubleday. El hombre con el sombrero de melón y el raro bigote que lo caracterizó en su papel de Charlot fue inmortalizado en hielo en y desde hoy puede ser visto en el Palacio de Hielo, ubicado en la montaña Jungraujoch, uno de los centros turísticos de montaña más atractivos de Suiza. Hace cuarenta años, el 25 de diciembre de 1977, el actor, director y productor cinematográfico británico Sir Charles Spencer Chaplin murió en su residencia en Manoir de Ban, en Consier-sur-Vevey, Suiza, hoy convertida en museo. El ícono del cine pasó los últimos 25 años de su vida en su finca cercana a Vevey. John Doubleday, que ya había erigido una estatua de Sherlock Holmes para el Palacio de Hielo en el Jungfraujoch, ha realizado la figura de Chaplin. Una escena de la película ‘The Kid’, de 1921 sirvió de modelo para realizar la escultura. Doubleday conoce bien el perfil de Chaplin: sus figuras de bronce en Vevey y Leicester Square, en Londres, también son de su autoría.