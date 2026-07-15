Junio fue el mes más mortífero para los civiles en Ucrania desde abril de 2022, según la ONU

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Junio de 2026 fue el mes con más civiles muertos por el conflicto en Ucrania desde abril de 2022, más de cuatro años después de que empezara la invasión rusa, según un informe publicado por la ONU este martes.

«Tras el fuerte aumento registrado en mayo, el número de víctimas civiles continuó creciendo, alcanzando el total más alto de civiles muertos y heridos desde abril de 2022», afirmó en un comunicado la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU), en el que precisó que «al menos 293 civiles murieron y 1.990 resultaron heridas en Ucrania» en junio.

Según el reporte, el 45% de las víctimas están relacionadas con misiles y drones de largo alcance, en bombardeos que alcanzaron sobre todo ciudades alejadas del frente como Kiev (centro) y Dnipró (centro-este).

Una evolución que muestra «el uso cada vez más frecuente de armas potentes que son especialmente mortíferas cuando se utilizan en zonas urbanas densamente pobladas», subrayó Danielle Bell, representante de la HRMMU.

En los últimos meses, Rusia intensificó sus ataques, sobre todo con misiles balísticos que las defensas ucranianas casi no pueden interceptar, a falta de municiones antiaéreas suficientes.

En este contexto, nueve países europeos lanzaron el lunes una coalición «puramente defensiva» con el objetivo de reforzar las «capacidades antibalísticas» en el continente.

El informe también da cuenta de un nivel récord de ataques de drones explosivos en la línea del frente desde que empezó la invasión, el 24 de febrero de 2022, con 89 civiles muertos y 588 heridos.

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