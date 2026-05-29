Junior Alonso dice que Paraguay podrá competir de «igual a igual» en el Mundial

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Asunción, 29 may (EFE).- El defensa Junior Alonso afirmó este viernes que la selección de Paraguay podrá competir de «igual a igual» contra cualquier equipo que enfrente en la Copa del Mundo, a la que regresa luego de 16 años de ausencia, al señalar que el equipo «viene fuerte», aunque reconoció que deben mejorar «detalles específicos».

«Sabemos, por todo lo que hicimos en las eliminatorias (suramericanas), que podemos competir de igual a igual contra cualquiera», dijo a periodistas el jugador del brasileño Atlético Mineiro a su llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

Alonso, de 33 años, indicó que tienen una «expectativa muy alta» por su participación en el Mundial de 2026, en el que debutará ante Estados Unidos el 12 de junio.

«Las sensaciones son buenas porque el grupo viene fuerte. A nivel individual cada uno en sus equipos se ha preparado bastante bien para este momento», destacó Alonso, un habitual convocado por el técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, en las eliminatorias suramericanas al Mundial.

No obstante, reconoció que el plantel, aunque tiene su propio estilo, debe «ir mejorando en algunos detalles específicos».

«Obviamente necesitamos mejorar más la posesión de la pelota, ser un poco más protagonistas», analizó.

El jugador se unirá a los entrenamientos guiados por Alfaro que se desarrollan en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Albirroja, ubicado en la localidad de Ypané, a unos 30 kilómetros de Asunción, con miras al partido amistoso que disputará ante Nicaragua, el 5 de junio próximo.

A los entrenamientos también acudieron Miguel Almirón, Julio Enciso, Antonio Sanabria, Alex Arce, Andrés Cubas, Diego Gómez , Alexandro Maidana, Matías Galarza, Gabriel Ávalos, entre otros.

Paraguay y Estados Unidos debutarán el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con capacidad para unos 70.000 espectadores.

El 19 de junio se medirá con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos contra Australia el día 25. EFE

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