Junior cae ante Deportes Tolima y cede el liderato al Atlético Bucaramanga

3 minutos

Bogotá, 5 oct (EFE).- Un inesperado revés sufrió este domingo el Junior al perder por 0-1 con el Deportes Tolima, con lo que cedió el liderato de la liga colombiana al Atlético Bucaramanga, que derrotó al Envigado, en la decimocuarta jornada del Torneo Finalización.

El centrocampista Juan Torres fue el encargado de amargarle la vida a los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, que, pese a sus intentos, no lograron darle la vuelta al marcador.

La derrota pudo ser más abultada, pero el portero paraguayo del Junior, Mauro Silveira, atajó al menos otros dos remates que iban con sello de gol.

Con este resultado, el Deportes Tolima, al mando del colombiano Lucas González, ocupa la sexta casilla en la tabla de clasificación con 23 puntos, en tanto que el Junior se queda con 25 unidades en el segundo lugar.

De momento, los ocho que pasan a la siguiente ronda son Bucaramanga (27), Junior (25), Fortaleza (25), Independiente Medellín (24), Atlético Nacional (23), Deportes Tolima (23), Santa Fe (20) y Deportivo Cali (20).

Por otro lado, en un partido de seis goles, el Deportivo Pasto igualó 3-3 con Alianza, que estuvo por debajo en el marcador todo el tiempo, pero finalmente pudo emparejar en la adición.

Uno de los tantos del Pasto fue del paraguayo Facundo Boné, con el que su equipo estuvo en ventaja 2-0 cuando apenas iban 32 minutos de juego.

El sábado, Envigado —equipo que formó a James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Mateus Uribe, Fredy Guarín, Giovanni Moreno, Dorlan Pabón y John Jáder Durán, entre otros— perdió 1-2 con el Atlético Bucaramanga y cayó a la segunda división.

A falta de seis fechas para culminar la fase de ‘todos contra todos’, el equipo dirigido por el colombiano Andrés Orozco quedó irremediablemente condenado a jugar el próximo año en la Serie B, como hace 18 años.

Los envigadeños comenzaron a sufrir con más intensidad este sábado desde que el argentino Fabián Sambueza abrió el marcador cuando apenas iban tres minutos.

Luego aumentó de penalti el argentino Luciano Pons para el 2-0 de los Leopardos. Bayron Garcés devolvió la esperanza al marcar el 1-2, pero el tiempo no alcanzó para más.

La jornada 14 del Torneo Finalización fue positiva para el Deportivo Cali, que derrotó a domicilio por 0-1 al Deportivo Pereira y ascendió con 20 puntos al octavo lugar.

El Unión Magdalena superó por 3-2 a Águilas y ha tomado distancia de la amenaza del descenso, mientras que Llaneros igualó 0-0 con Fortaleza.

La jornada proseguirá este lunes con el juego entre Equidad ante Once Caldas y el martes se medirán Millonarios y América de Cali, mientras que el lance entre el Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe fue aplazado. EFE

ocm/gbf