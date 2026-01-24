Junior Lake y la experiencia que marca el éxito de los Leones en el béisbol dominicano

3 minutos

Santo Domingo, 24 ene (EFE).- Los Leones del Escogido han estado dominando la serie final de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y mucho de ello ha tenido que ver con la experiencia que ha puesto Junior Lake en el terreno de juego a disposición del equipo.

Antes del inicio de la final frente a los Toros del Este, la cual dominan los Leones (2-0) y que se juega al mejor de siete encuentros, Lake ya contaba con 42 partidos de finales y cuatro títulos de campeón en el béisbol dominicano, más que cualquier otro jugador de los escarlatas, experiencia que se ha visto reflejada con su actuación en los dos primeros partidos de la disputa por la corona del actual torneo.

Hasta este sábado, Lake ha fletado tres imparables en siete visitas al plato, lo que le proporciona un promedio de bateo de .429, sumando un cuadrangular entre sus batazos, mientras lidera la final con cinco carreras anotadas y cuatro remolcadas.

Aunque ha estado ocupando el cuarto lugar en el orden ofensivo del dirigente Ramón Santiago, y sus cinco anotadas constituyen el 35.7% de las 14 carreras que han anotado y sus cuatro empujadas el 30.7% del total de 13 remolcadas que han logrado los Leones, Lake no se considera inamovible de dicha posición y sabe que para ganar debe estar dispuesto a hacer lo que sea mejor para el conjunto escarlata.

“Eso es un puesto. Voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda donde el dirigente me necesite”, dijo Lake, poniendo el ejemplo de la disposición que debe mostrar cada uno de sus compañeros en busca de la victoria.

Lake, quien con su jonrón productor de dos carreras la noche jueves se convirtió en apenas el sexto jugador en disparar 20 jonrones en la postemporada del béisbol dominicano (semifinal y final), destacó que el hecho de estar arriba 2-0 en la final no es un motivo para relajarse.

“Nos da a conocer qué tan buenos somos, pero no podemos bajar la cabeza. Para nadie es un secreto que ellos traen buen equipo”, ha externado Lake, quien, así como ha ganado, conoce el sabor de la derrota, ya que ha perdido en tres de las siete finales previas que ha disputado.

Lake, quien en su recorrido por las finales batea para promedio de .263, con cuatro dobles, tres triples, seis cuadrangulares, 25 remolcadas y 24 anotadas en 44 partidos, incluyendo la actual final, ha utilizado su experiencia para señalar los puntos fundamentales para que los Leones defender la corona del béisbol invernal dominicano.

“No nos podemos confiar, hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo. El enfoque no se puede perder nunca, lo primordial en este juego, lo que demanda mucho, es el enfoque y uno tiene que dejar toda distracción que tenga y enfocarse 100% en el partido”, ha explicado el estelar jardinero de los Leones, quien es consciente de que necesitan dos victorias más y que tendrán que salir a arrebatárselas a los Toros. EFE

hr/mf/og