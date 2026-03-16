Junior Noboa destaca el desempeño del equipo dominicano en el Clásico Mundial

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Santo Domingo, 16 mar (EFE).- El comisionado nacional de Béisbol, Junior Noboa, resaltó este lunes el desempeño realizado por el equipo de República Dominicana en la sexta edición del Clásico Mundial 2026, que cayó derrotado este domingo ante los Estados Unidos por 2-1.

“(Ha sido) un gran trabajo, a pesar de que tuvimos una derrota difícil, pero debemos resaltar el trabajo que hizo Nelson Cruz, primero para la conformación de este equipo y, luego, el trabajo de nuestro Albert Pujols como dirigente, y los jugadores que dieron el cien por ciento en cada momento», expresó Noboa.

En la misma línea, Noboa valoró la «unidad demostrada por este equipo dentro y fuera del terreno de juego», señaló un comunicado de la Dirección del Comisionado de Béisbol.

«Debo resaltar todo el apoyo que se recibió de nuestro señor presidente, del Gobierno dominicano, del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, que estuvo con el equipo en todo momento, y de Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol», añadió.

El comisionado nacional también destacó la clasificación del equipo dominicano al béisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y valoró el respaldo de los fanáticos durante todo el trayecto del equipo nacional. EFE

pma