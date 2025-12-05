Junior remonta y mantiene el liderato de grupo para la última fecha de liga colombiana

2 minutos

Bogotá, 4 dic (EFE).- Atlético Nacional ganó este jueves por 2-1 el clásico antioqueño al Independiente Medellín y mantuvo vigentes sus aspiraciones de avanzar a la final de la Liga colombiana desde el Grupo A, un objetivo que también persigue Junior de Barranquilla tras vencer de remontada con idéntico resultado al América de Cali en la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales.

En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Atlético Nacional, dirigido por Diego Arias, alcanzó el segundo puesto de la zona, con 8 puntos de 15 posibles, y dejó sin opciones a su rival dirigido por Alejandro Restrepo, que cierra con 2.

El equipo verdolaga aprovechó sus momentos en el partido para golpear y tomar ventaja con anotaciones en cada tiempo, en un duelo donde las emociones llegaron principalmente en la segunda parte.

Junior reaccionó en los minutos finales para derrotar por 2-1 al América en el estadio Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, bajo el mando del entrenador uruguayo Alfredo Arias, y se afianzó como líder del grupo con 11 enteros, en tanto que su rival caleño hipotecó sus opciones al quedar estacionado con 5.

El conjunto rojiblanco supo recomponerse después de verse abajo en el marcador, impulsado por su afición y por la posibilidad de dejar casi definido su paso a la final.

El cierre del Grupo A será de máxima tensión.

La última jornada del Grupo A se disputará este fin de semana.

Atlético Nacional visitará al América en Cali obligado a ‘ganar o ganar’, y Junior de Barranquilla jugará en Medellín frente al Independiente Medellín con el objetivo de sacar, al menos, un punto para sellar su clasificación.

En el Grupo B el Deportes Tolima se convirtió el miércoles en el primer finalista de la liga.

El equipo de Ibagué empató 0-0 en su visita al Atlético Bucaramanga y se afirmó como líder del Grupo B con una jornada todavía por disputarse, haciendo valer la ventaja deportiva en caso de empate en puntos.

El Vinotinto y Oro jugará su décima final desde que se instauraron los torneos cortos en Colombia en 2002 y espera rival del Grupo A, que se definirá este fin de semana. EFE

pc/hbr