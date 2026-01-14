Junior y Santa Fe inauguran la temporada de fútbol en Colombia en la ida de la Superliga

2 minutos

Bogotá, 14 ene (EFE).- Junior e Independiente Santa Fe inaugurarán este jueves la temporada de fútbol en Colombia en el partido de ida de la Superliga, que enfrenta a los dos equipos que ganaron la liga en la temporada 2025.

El partido se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a donde los locales llegan motivados tras haber ganado el título del Torneo Finalización con mucha autoridad sobre el Deportes Tolima en diciembre pasado.

Sin embargo, el entrenador uruguayo Alfredo Arias, para quien no se ha cerrado aún el mercado de transferencias, tendrá que lidiar con las bajas del extremo José Enamorado, gran figura del equipo en 2025 que ahora jugará en el Gremio, y el veterano centrocampista Didier Moreno, que fichó por el Deportivo Independiente Medellín (DIM).

También abandonaron el club el defensor paraguayo Javier Báez, clave en la consecución del título, y el central José Cuenú, que este año jugará en el Operário-PR de la segunda división brasileña.

A la espera de poder anunciar el fichaje del experimentado delantero Luis Fernando Muriel, Arias podrá hacer debutar al habilidoso centrocampista Jannerson Sarmiento, quien llegó procedente del descendido Unión Magdalena.

En cuanto al resto de la nómina, el uruguayo contará con las figuras que llevaron al equipo al título, como su compatriota Mauro Silveira, figura en la portería; el lateral Jhoiner Guerrero; los centrocampistas Guillermo Celis y Jesús Rivas, y el goleador paraguayo Guillermo Paiva.

Santa Fe, entre tanto, tendrá como principal novedad para este partido el debut del entrenador uruguayo Pablo Repetto, quien contará con la columna vertebral del equipo que se coronó campeón del Torneo Apertura, que incluye a los veteranos Hugo Rodallega y Daniel Torres, así como al portero Andrés Mosquera Marmolejo.

El equipo capitalino, cuya estrella Santiago Mosquera fichó por el Cerro Porteño, ha tenido un activo mercado de transferencias y contrató a varios jugadores que pueden pescar minutos el jueves, como el atacante uruguayo Franco Fagúndez o el delantero argentino Nahuel Bustos.

Igualmente se prevé que aparezcan en este encuentro otras contrataciones como el lateral derecho Helibelton Palacios, que jugó en Millonarios el semestre pasado; el prometedor centrocampista Kilian Toscano, cedido por Atlético Nacional, y el extremo Luis Palacios, quien estuvo en Once Caldas en 2025.

El partido de vuelta de la Superliga, en el que se definirá el primer título de Colombia, se disputará el miércoles de la próxima semana en el estadio El Campín de Bogotá. EFE

