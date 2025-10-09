Junta de Judíos británicos celebra el acuerdo para Gaza: «Es tiempo de sanar y de paz»

2 minutos

Londres, 9 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Diputados de Judíos Británicos, Phil Rosenberg, celebró este jueves el acuerdo respaldado por Estados Unidos para acabar con la guerra en Gaza y permitir el retorno de los israelíes capturados por Hamás, y señaló: «Es tiempo de sanar y de paz».

Rosenberg afirmó que «las noticias del acuerdo que pone fin a la pesadilla desatada por Hamás el 7 de octubre (de 2023) permiten, por primera vez en dos años, atreverse a esperar la liberación de todos los rehenes y la conclusión de esta terrible guerra».

El líder de la organización, fundada en 1760, expresó su «profunda gratitud al presidente (estadounidense, Donald) Trump, a los mediadores y, sobre todo, a la incansable lucha de las familias de los rehenes, cuyo coraje, resiliencia y determinación han sido un faro para el mundo».

«Celebraremos el regreso de los que viven y oramos por su pronta recuperación, y lloraremos a los fallecidos, pensando en sus seres queridos en su momento de duelo», manifestó.

La Junta de Diputados de Judíos Británicos representa a la comunidad judía del Reino Unido, que cuenta con unos 300.000 miembros, y actúa como interlocutora con el Gobierno y la sociedad en asuntos comunitarios y religiosos.

Israel y Hamás firmaron esta madrugada la primera fase de un acuerdo de paz para la Franja de Gaza, siguiendo un plan trazado por Trump.

El pacto contempla el cese de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes, la retirada parcial de las tropas israelíes y la formación de un Gobierno de transición en Gaza. EFE

jm/ah