Junta de judíos británicos recibe con «inmenso alivio» la liberación de rehenes en Gaza

2 minutos

Londres, 13 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Diputados de Judíos Británicos, Phil Rosenberg, celebró este lunes «con inmenso alivio» la liberación de los rehenes que quedaban con vida en Gaza.

«Recibimos con inmenso alivio la liberación de los rehenes de Gaza y compartimos la profunda alegría que sienten sus familias, amigos y todos los que han trabajado para su regreso seguro», señaló en un comunicado.

Rosenberg también expresó su solidaridad con aquellos que recibirán «los cuerpos de sus seres queridos para su entierro», en referencia a los 28 cadáveres que aún retiene Hamás, de los cuales Israel prevé que parte serán entregados este lunes.

Asimismo, extendió el «más sincero agradecimiento» a todos los líderes internacionales y regionales cuyos esfuerzos ayudaron a lograr este acuerdo, «particularmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump».

El líder de esta organización destacó que la primera fase de este plan de paz permitirá la entrega de ayuda a Gaza y declaró su apoyo a todos los esfuerzos «que permitan a los palestinos reconstruirse».

Rosenberg confió al mismo tiempo que los pactos garantizarán que Hamás no pueda restablecer «su Estado terrorista ni desempeñar ningún papel en la futura gobernanza de Gaza».

«En nuestros compromisos políticos -subrayó- seguiremos transmitiendo el deseo abrumador de la comunidad judía británica de una paz duradera».

Rosenberg enlazó ese mensaje con otro llamamiento para la reflexión en el Reino Unido acerca del «gran aumento del antisemitismo» hacia la comunidad judía, que culminó, recordó, en el atentado terrorista del pasado 2 de octubre en una sinagoga de Mánchester (noroeste de Inglaterra).

«Mantendremos nuestros esfuerzos para garantizar que se tomen medidas contra cualquiera que incite a la violencia y al odio. También necesitamos un enfoque renovado en el fomento de la cohesión comunitaria y el respeto mutuo. Ya estamos hartos de la guerra. Ha llegado la hora de la paz», concluyó.

La Junta de Diputados de Judíos Británicos representa a la comunidad judía del Reino Unido, que cuenta con unos 300.000 miembros, y actúa como interlocutora con el Gobierno y la sociedad en asuntos comunitarios y religiosos. EFE

ln-ja/jm/jlp