Junta Fiscal Europea cuestiona de nuevo que Bruselas no expediente a España por el déficit

2 minutos

Bruselas, 5 mar (EFE).- La Junta Fiscal Europea cuestionó este jueves por tercera vez que la Comisión Europea no haya abierto un expediente por déficit excesivo a España tras cerrar 2024 con un desvío negativo entre ingresos y gastos equivalente al 3,2 % del PIB, dos décimas superior al límite que marcan las reglas comunitarias.

En su informe sobre la aplicación de las nuevas reglas fiscales, publicado hoy, este organismo señala que en 2024 «el déficit público no estaba cerca del equilibrio y el ratio de deuda (se situaba) bien por encima del 90 % del PIB», por lo que ve justificado la apertura de un procedimiento que «podría haber contribuido a un senda de gasto más prudente».

El Ejecutivo comunitario descartó iniciar este expediente en junio del pasado año tras considerar que el desvío era temporal y atribuible en parte a las ayudas desplegadas para contrarrestar los efectos de la dana de Valencia.

Los servicios económicos de Bruselas valoraron entonces que las ayudas desplegadas a raíz de las inundaciones sumaron cuatro décimas al desvío en el ejercicio precedente y eran un gasto excepcional sin el cual el desfase entre gastos e ingresos se hubiera situado en el 2,8 %, por debajo del límite.

En noviembre de 2025, cuando volvió a evaluar las cuentas públicas de los Estados miembros, señaló que no habían acontecido «cambios significativos comparados con las cifras disponibles en primavera que justifiquen una reevaluación de aquella conclusión».

La decisión de Bruselas también tuvo en cuenta su estimación para el déficit público español a cierre de 2025, que en noviembre apuntaba a un desvío del 2,5 % del PIB, cinco décimas por debajo del límite.

Esta es la tercera vez que la Junta Fiscal Europea critica que la Comisión Europea no haya abierto un expediente a España por incumplir las reglas comunitarias que ponen límites al déficit y la deuda públicas.

En octubre de 2024, cuestionó por primera vez la decisión de Bruselas de no iniciar dicho procedimiento pese a que el déficit de las administraciones españolas cerró 2023 en un 3,6 % del PIB.

«Al no abrir un procedimiento por exceso de déficit para España, la Comisión se desvió de la práctica establecida y utilizó un elemento de juicio que añade un nuevo elemento de discreción que no figura en las disposiciones legales relevantes», señaló en otro informe un año más tarde, en octubre de 2025. EFE

asa/lpc/mgr