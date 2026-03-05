Junta Fiscal Europea recomienda a los países vigilar la evolución del precio de la energía

Bruselas, 5 mar (EFE).- La Junta Fiscal Europea recomendó este jueves a los países del bloque vigilar «de cerca» la evolución de los precios del petróleo y el gas, sobre todo si se mantienen en cotas altas durante un tiempo prolongado, aunque por ahora los efectos de la guerra en Irán «no se acercan ni mucho menos» a lo visto en la crisis energética de 2022.

En un encuentro con medios con motivo de la publicación de su informe anual sobre la aplicación de las reglas presupuestarias de la UE, el presidente del organismo, Pieter Hasekamp, señaló que la principal incertidumbre económica es actualmente. el alcance de las consecuencias de dicho conflicto bélico.

La situación, señaló, invita a «pensar en escenarios» en los que los costes energéticos sean altos en el largo plazo y eso derive «sin duda» en un «repunte» de la inflación.

Aun así, el presidente de la AiREF europea apuntó que los incrementos del precio de petróleo y el gas hasta ahora «no se acercan ni mucho menos» a los niveles de precios que se alcanzaron durante la crisis energética de 2022.

«Debo decir que lo que hemos visto hasta ahora, también en los mercados de futuros, no se acerca ni mucho menos a lo que vimos en 2022 (…) Pero aun así es algo que hay que vigilar de cerca y ver cuáles van a ser las consecuencias», afirmó.

Sobre el impacto en las cuentas públicas de los Estados miembros, Hasekamp aventuró, en este sentido, que si los precios energéticos se mantienen en niveles altos durante un periodo prolongado «puede volver al debate político» la adopción de medidas de apoyo a los sectores y hogares más afectados.

«No estamos en este punto, pero quizá en un futuro cercano», aseguró el presidente de la Junta Fiscal Europea, quien señaló en todo caso que todavía es «demasiado pronto» para evaluar las consecuencias económicas de la guerra. EFE

