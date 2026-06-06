Junta Militar de Mali ofrece hasta 3 millones de euros por información sobre «terroristas»

2 minutos

Bamako, 6 jun (EFE).- El Gobierno militar maliense inició una campaña de difusión en televisión, radio y redes sociales en la que anunció que ofrecerá recompensas de hasta 3 millones de euros por informaciones que permitan detener a líderes yihadistas y separatistas, entre ellos el jefe de la rama de Al Qaeda en el Sahel.

Las autoridades publicaron una lista de líderes separatistas y yihadistas con recompensas económicas para aquellos que ofrezcan informaciones «fiables, pertinentes y explotables» para su arresto.

Entre los nombres que figuran en la lista está Iyad Ag Ghali, jefe del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por su acrónimo en árabe, filial de Al Qaeda en el Sahel), para quien se ofrece una recompensa de 2.000 millones de francos CFA (3 millones de euros), y Amadou Koufa, jefe del grupo yihadista Frente de Liberación de Macina, con una recompensa de 1.500 millones de francos CFA (2,2 millones de euros).

Está también el nombre de Bilal Ag Cherif, dirigente del Frente de Liberación del Azawad (FLA, que reivindica la independencia de amplias zonas desérticas del norte del país), con una recompensa de 500 millones de francos CFA (760.000 euros).

El pasado 25 de abril, JNIM y FLA perpetraron una amplia ofensiva coordinada en la capital de Mali y varias localidades en la que fue asesinado el ministro de Defensa del país, Sadio Camara.

Desde entonces los yihadistas de JNIM intensificaron sus ataques contras las vías que conducen a Bamako con el objetivo de derrocar la junta militar que surgió de los golpes de Estado de 2020 y 2021. EFE

id-fzb/mar/pcc