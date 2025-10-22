Jura nueva ministra de Mujer en Paraguay con el objetivo de eliminar violencia de género

Asunción, 22 oct (EFE).- La nueva ministra de la Mujer de Paraguay, Alicia Pomata, juró este miércoles en el cargo ante el presidente del país, Santiago Peña, tras la renuncia de su antecesora, Cynthia Figueredo, con el objetivo de trabajar para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres en su país.

«Este problema es muy doloroso, es un flagelo que debemos atacar como una política de Estado», declaró a los periodistas Pomata, una médica de profesión, tras la ceremonia en el Palacio de Gobierno.

«Decirles a las mujeres que estoy de su lado, que estoy para apoyarlas, para defenderlas y para que ya no tengamos que lamentar ningún tipo de violencia, no solamente la violencia feminicida, sino (para) erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres», subrayó la funcionaria.

Según Pomata, Paraguay «tiene una ley poderosa» para combatir la violencia contra las mujeres porque establece la responsabilidad del Estado y de la Justicia, pero, a su juicio, también hace falta trabajar «en la prevención, en la promoción, en las campañas de sensibilización» sobre esa problemática.

El 18 de septiembre, la Fiscalía General informó que hasta esa fecha se produjeron 28 feminicidios en 2025, que dejaron un saldo de 51 huérfanos, en casos donde la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por sus parejas.

Antes de asumir el cargo, Pomata trabajaba como coordinadora general del Despacho de la Oficina de la Primera Dama y previamente dirigió el Programa Nacional de Control del Cáncer (Pronac) en el Ministerio de Salud.EFE

