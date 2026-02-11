The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Jurado de EE.UU. frena intento de Trump de acusar a seis demócratas del Congreso

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 10 feb (EFE).- Un gran jurado federal en Washington rechazó este martes el intento del Departamento de Justicia de acusar a seis legisladores demócratas por la publicación de un video en el que recordaban a militares y miembros de la comunidad de inteligencia su deber de rechazar órdenes ilegales, una decisión que supone una reprimenda inusual a los fiscales.

El jurado de la capital estadounidense determinó que no existe base criminal en el asunto presentado contra los congresistas por una posible violación a un estatuto que prohíbe interferir con la lealtad, la moral o la disciplina de las fuerzas armadas, que presentó la Administración del presidente Donald Trump.

Entre los señalados figuraban el senador Mark Kelly, de Arizona, y la senadora Elissa Slotkin, de Michigan, así como los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Chris Deluzio, todos con pasado militar o en agencias de inteligencia.

El intento de acusación se produjo tras la difusión, el año pasado, de un video organizado por Slotkin en el que los legisladores advertían que las «amenazas a la Constitución» también pueden provenir del interior del país y subrayaban que las órdenes ilegales pueden y deben ser rechazadas.

El video desató la molestia de Trump, quien en redes sociales calificó el mensaje de «sedicioso» y pidió castigos severos contra los legisladores; el Departamento de Justicia declinó comentar sobre la decisión del gran jurado. EFE

dte/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR