Jurado electoral abre investigación a presidente de Perú por infringir neutralidad

Lima, 5 dic (EFE).- El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro abrió una investigación al presidente interino de Perú, José Jerí, por haber presuntamente infringido la neutralidad electoral con miras a los comicios generales de 2026, al referirse a su militancia partidaria en una entrevista, según reveló este viernes una emisora local.

De acuerdo al documento del jurado electoral de Lima, difundido por la emisora RPP, Jerí realizó declaraciones que «no solo favorecerían a la organización política Partido Democrático Somos Perú, sino que influenciarían en la intención de voto de terceros».

Tras confirmar la filiación de Jerí en el partido conservador Somos Perú, el JEE de Lima Centro recomendó elevar el informe al pleno de ese tribunal electoral para que proceda conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente.

Al ser consultado sobre este proceso de investigación, Jerí comentó este viernes a los periodistas que tendrá que enfrentarlo como «todas las cosas que me ha tocado enfrentar los últimos meses» y hará los descargos correspondientes.

Sin embargo, Jerí no postulará en las elecciones de 2026, que incluyen comicios al Congreso bicameral, y la fórmula presidencial de su partido está encabezada por el exalcalde municipal George Forsyth, que tampoco figura entre los favoritos en las encuestas de intención de voto.

El mandatario interino ofreció una entrevista al programa «El Valor de la Verdad», el pasado 23 de noviembre, en la que declaró que Somos Perú era su «único amor político» por el que tiene «un sentimiento de pertenencia y de representatividad».

«Somos Perú históricamente en todos los años que le ha tocado estar en la escena nacional, siempre ha apoyado la gobernabilidad del país», comentó Jerí sobre su movimiento político durante la entrevista emitida por el canal de televisión Panamericana.

Jerí fue elegido congresista por Somos Perú en las elecciones generales de 2021 y nombrado presidente del Parlamento en julio pasado. Es en su calidad de titular del Legislativo que asumió la Presidencia de la República, después de la destitución de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por incapacidad moral.

El actual mandatario interino entregará la presidencia de Perú al candidato que resulte elegido en las elecciones presidenciales del 12 de abril próximo, entre 39 postulantes, y que muy probablemente se definan en una segunda vuelta en junio. EFE

