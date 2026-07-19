Jurado electoral de Perú deja sin efecto la credencial de senador electo de López Aliaga

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Lima, 18 jul (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú dejó sin efecto la credencial de senador electo expedida para el excandidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga, quien se niega a asumir ese cargo, y determinó que su escaño será ocupado por el siguiente postulante de su partido, Renovación Popular, con mayor votación.

La decisión fue tomada por mayoría de los integrantes del pleno del JNE, que resolvió efectuar «una interpretación sistemática del ordenamiento constitucional y legal que regula el mandato parlamentario», ante el vacío legal existente cuando un senador electo manifiesta su decisión de no jurar ni asumir ese cargo, informaron este sábado fuentes oficiales.

En ese sentido, el máximo organismo electoral remarcó que si bien la Constitución peruana señala que el mandato legislativo es irrenunciable, el acto de proclamación «no equivale, por sí sola, al inicio del mandato legislativo al que se refiere el citado artículo de la Carta Magna».

A pesar de esa posición, el JNE señaló que su pronunciamiento no constituye un control sobre la Constitución, ni un pronunciamiento general sobre la posibilidad de renunciar al mandato parlamentario, sino «la aplicación coordinada de las normas que integran el régimen jurídico del mandato representativo para resolver un supuesto excepcional no previsto expresamente por el legislador».

En ese sentido, la resolución del JNE convocó al candidato Absalón Vásquez para que asuma el cargo de senador del Congreso por haber sido el postulante que prosigue en el orden de votación preferencial de la misma lista del partido Renovación Popular.

Esta resolución se emitió después de que el pasado 13 de julio el JNE aceptara un recurso presentado por López Aliaga para postular al cargo de teniente de alcalde de Lima en los comicios regionales y municipales de octubre próximo en Perú.

El líder de Renovación Popular presentó la apelación contra la decisión del jurado electoral especial de Lima de rechazar su candidatura en primera instancia, con el argumento de que fue elegido senador en los comicios del pasado 12 de abril.

López Aliaga reiteró que no piensa asumir ese cargo en el Legislativo, porque considera que fue víctima de un fraude, del que no ha presentado pruebas contundentes, en los comicios generales pasados.

En ese sentido, el ultraderechista exigió que se le permita postular a la municipalidad y se otorgue el escaño que le correspondía como senador al representante de su partido que lo siguió en porcentaje de votación en las elecciones generales.

López Aliaga fue alcalde de Lima hasta octubre del año pasado, cuando renunció para presentar su candidatura presidencial en los comicios generales, por lo que ahora no puede postular directamente para ocupar el mismo puesto, ya que en Perú se impide la reelección inmediata de estos cargos. EFE

dub/jrh