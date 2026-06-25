Jurado electoral de Perú espera proclamar resultados de elección presidencial el 3 julio

Compartir

3 minutos

Lima, 25 jun (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ratificó este jueves que descarta cualquier «narrativa de fraude» en las elecciones presidenciales celebradas en el país, y anunció que espera proclamar los resultados finales de esos comicios, que ha ganado la derechista Keiko Fujimori, el próximo 3 de julio.

«Descartamos cualquier narrativa de fraude», declaró el presidente del JNE, Roberto Burneo, antes de la ceremonia oficial de entrega de las credenciales a los 60 senadores electos para el período 2026-2031.

Al ser interrogado por la posición del candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez, quien ha denunciado sin pruebas un «fraude en desarrollo» y señala que no reconocerá el triunfo de Fujimori, Burneo recordó que el pleno del JNE ya ha «tomado las decisiones» que rechazan los impugnaciones a actas de sufragio y los pedidos para que se anule la votación de los peruanos en el extranjero.

«Fuera de ello, no hay ningún fraude que nosotros podamos detectar», remarcó antes de enfatizar que «cualquier imputación de fraude tiene que tener un estándar probatorio, porque estamos hablando de palabras mayores».

Burneo también señaló que el JNE estima que el próximo viernes 3 de julio podrá proclamar los resultados de la segunda vuelta presidencial, ya que indicó que los 60 jurados electorales especiales (JEE) del país han comenzado a proclamar los resultados en sus jurisdicciones.

«Estimamos que, conforme se van dando las cosas, en una semana o unos días más ya tendríamos la proclamación oficial. Estimamos que sea el próximo viernes 3 de julio, si no hay ninguna dificultad», remarcó.

El funcionario detalló que en total ha habido más de 200 apelaciones resueltas este miércoles y, con eso, se están «cerrando ya todas esas brechas para hacer la proclamación oficial en las próximos días»

Burneo también pidió evitar comparaciones con los procesos de conteo en otros países porque, según remarcó, el ordenamiento jurídico peruano es diferente y obliga a cumplir una serie de procedimientos para asegurar la validez del sufragio.

«Se nos critica mucho por los tiempos, pero el ordenamiento jurídico no lo ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones. Los plazos procesales, la posibilidad de observar actas o presentar nulidades, están contemplados en normas de nivel legal», sostuvo.

Añadió que «no obstante las críticas», el JNE ha actuado «con regularidad, sin aspavientos, dentro del marco que el derecho de petición está imbuido».

Respecto a la decisión de rechazar las peticiones de Sánchez para que se anule el voto de los peruanos en el extranjero sostuvo que eso «ya está definido» y reiteró que «no se pueden presentar recursos, apelaciones o nulidades sin tener un mínimo de estándar aprobatorio».

«El voto en Perú como en el extranjero en la medida que esté dentro del marco normativo es válido», acotó antes de saludar que los partidos de Fujimori y Sánchez, Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente, «actúen con responsabilidad, con respeto a la norma».

Con el 99,877 % del escrutinio, Fujimori tiene el 50,121 % de los votos válidos frente al 49,879 % de Sánchez, con un estrecho margen de 44.453 votos que ya no podrá ser revertido, pues quedan aproximadamente 22.800 votos por contabilizarse para ambos contendientes. EFE

dub/fgg/eav

(foto) (video)