Jurado ordena pagar 100 millones de dólares a empresa que vendió arma ‘fantasma’ en EEUU

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Los Ángeles (EE.UU.), 16 jul (EFE).- Un jurado ordenó a una empresa de venta en línea de armas de fuego sin número de serie, conocidas como ‘fantasma’, pagar 100 millones de dólares en daños punitivos a la madre de un joven que se quitó la vida tras comprar el producto, en lo que se considera el mayor veredicto de este tipo en Estados Unidos.

Los abogados de las firmas Everytown Law y Thomas Law Office informaron este jueves en Kentucky sobre el veredicto por negligencia contra la compañía Husky Armory Armory LLC y su empresa matriz, Up North Media LLC, por vender sin verificación un arma ‘fantasma’, llamada así porque no existe forma en que se le pueda rastrear, al ser ensambladas en casa.

La demanda está relacionada con la muerte de Henry Willis, de 18 años, que se quitó la vida con el arma que compró en línea, sin que se le pidiera mayor información.

La querella legal alega que Husky Armory no cumplió con las leyes de verificación que requieren que no se vendan armas a menores de 21 años, entre otras reglas.

Los documentos judiciales, citados por FOX 56 indican, que el joven compró el 6 de julio de 2023 un kit en el sitio web de Husky Armory que contenía «todo lo necesario para construir tu propia pistola estilo Glock desde la comodidad de tu hogar», según promocionaba el sitio web.

El kit incluía un armazón parcialmente montado que puede convertirse en un arma funcional en manos de «casi cualquier persona con sentido común», alega la demanda.

Seis días después de recibir el producto, Henry, que acababa de graduarse, utilizó el arma para quitarse la vida.

La demanda apunta que la empresa nunca realizó verificaciones de antecedentes; de haberlo hecho, habrían descubierto que el joven no solo no tenía la edad legal para comprar armas, sino que tampoco habría superado la verificación de antecedentes debido a su diagnóstico de esquizofrenia.

Husky Armory LLC no contestó la demanda, por lo que se dictó una sentencia en rebeldía.

Además de los 100 millones de dólares por daños punitivos, el jurado otorgó 4,2 millones de dólares por daños económicos a Laura Herp, madre de Willis.

Los abogados demandantes dijeron este jueves que el monto sería el mayor conocido que debe pagar una compañía con relación a ‘las armas fantasmas’. EFE

amv/gad