Jurisdicción de Paz colombiana expulsa a coronel retirado por no reconocer verdad judicial

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Bogotá, 9 jun (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) colombiana expulsó este martes de ese tribunal al coronel retirado del Ejército José Pastor Ruiz por no reconocer la «verdad judicial» en los tres procesos que tiene en ese tribunal con 22 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.

«La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) del Tribunal para la Paz concluyó que el compareciente no realizó aportes efectivos al esclarecimiento de la verdad, desconoció de manera reiterada la verdad judicial establecida en sentencias condenatorias ejecutoriadas e incumplió los compromisos asumidos ante la justicia transicional», señaló la JEP en un comunicado.

Al ser excluido de la JEP, el caso del coronel Ruiz Mahecha será remitido a la Fiscalía para que continúe con la investigación contra el oficial por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, tipificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

«Asimismo, un segundo proceso retornará al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá) para que continúe la fase de juzgamiento», agregó la información.

Cuando se sometió a la JEP, creada por la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, el oficial ya tenía tres «sentencias condenatorias ejecutoriadas proferidas por la justicia penal ordinaria por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, relacionados con hechos ocurridos el 22 de junio y el 26 de octubre de 2002, en los que murieron 20 personas, así como por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego».

Ruiz Mahecha estaba al mando de un grupo de élite del Batallón La Popa, situado en Valledupar, capital del departamento del Cesar, en el norte de Colombia, que entonces dirigía el coronel Publio Hernán Mejía.

Ambos, junto al coronel retirado Heber Hernán Gómez, y otros 12 militares fueron acusados por 127 asesinatos y desapariciones de jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate.

En febrero pasado, el alto tribunal también expulsó al general retirado de la Policía Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), por no aportar «verdad plena» sobre el conflicto armado en sus comparecencias ante ese tribunal. EFE

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