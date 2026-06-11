Juristas colombianos ven problemas jurídicos por la triple nacionalidad de De la Espriella

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Bogotá, 11 jun (EFE).- La triple nacionalidad del candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien también es ciudadano de Estados Unidos e Italia, puede suponer conflictos de interés en caso de ser elegido, alertó un grupo de 36 académicos y juristas, a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Los firmantes del documento de cinco páginas señalaron que lo hacen para advertir «sobre las implicaciones éticas, jurídicas y políticas» del hecho de que el candidato, que fue el más votado en la primera vuelta, «tiene nacionalidades italiana y estadounidense».

«Consideramos que su doble nacionalidad italiana no suscita ningún problema jurídico para sus aspiraciones presidenciales, por cuanto la Constitución permite que un presidente colombiano tenga doble nacionalidad y la nacionalidad italiana no implica obligaciones hacia ese país incompatibles con la función presidencial en Colombia», señala el documento.

Por el contrario, «la nacionalidad estadounidense plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia» porque para adquirirla se hace «un juramento que implica compromisos y deberes jurídicos con ese país, que son incompatibles con las obligaciones propias del presidente de Colombia», agrega el texto.

Los firmantes del documento subrayan que no hay controversia por la nacionalidad italiana de De la Espriella, «como no la habido frente al hecho de que el presidente Gustavo Petro sea italiano», pero consideran que el hecho de jurar fidelidad a Estados Unidos cuando se adquiere esa nacionalidad crea una «incompatibilidad evidente» con los intereses de Colombia.

Entre los firmantes están exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y profesores de distintas universidades, quienes consideran que «las funciones y obligaciones del presidente de Colombia entran en radical contradicción con las obligaciones adquiridas hacia Estados Unidos por quien se nacionaliza en ese país».

«Nuestro análisis es exclusivamente en derecho colombiano y creemos que en nuestro ordenamiento constitucional no puede ser presidente de Colombia una persona que para nacionalizarse en Estados Unidos haya hecho el juramento exigido por ese país», señalaron.

En la primera vuelta presidencial, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Petro, consiguió 9,7 millones (40,98 %). EFE

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