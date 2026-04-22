Justicia argentina decreta la quiebra de empresa láctea SanCor tras 88 años de actividad

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Buenos Aires, 22 abr (EFE).- La Justicia argentina decretó este miércoles la quiebra de la empresa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada, que funcionaba en el país desde 1938, tras el pedido de la firma de su cierre por no poder afrontar sus deudas ni alcanzar un acuerdo con sus acreedores.

La resolución dictada por la Justicia de la provincia de Santa Fe (centro), a la que tuvo acceso EFE, consideró que la empresa “no resulta económicamente viable en el mediano plazo», debido a un cuadro de insolvencia que no puede revertirse.

La cooperativa láctea, una de las más emblemáticas de Argentina, tiene pasivos cercanos a los 120 millones de dólares y deudas millonarias en salarios, obligaciones impositivas y compromisos comerciales.

La Justicia determinó que el concurso preventivo -diseñado para que las empresas negocien las deudas con acreedores y eviten la quiebra-, iniciado en 2025, fracasó y habilitó una “quiebra indirecta por frustración anticipada”.

Según el fallo, la situación financiera se deterioró durante el último año, con un pasivo que crecía a un ritmo aproximado de 3.000 millones de pesos mensuales (cerca de 2,14 millones de dólares), mientras la actividad no generaba ingresos suficientes para cubrir los costos operativos.

La Justicia dispuso la continuidad transitoria de las operaciones en aquellas plantas que aún mantienen actividad, en particular las que trabajan bajo contratos vigentes, con el objetivo de preservar el empleo y evitar un impacto mayor sobre trabajadores, proveedores y acreedores.

De acuerdo con la resolución, la interrupción total de la actividad afectaría a 914 empleados, además de acreedores laborales y comerciales.

El fallo también establece que la salida de la quiebra será la venta de la empresa o de sus unidades productivas, mediante un proceso de licitación que podrá realizarse de manera conjunta o por partes.

Fundada en 1938, SanCor llegó a liderar la industria láctea argentina, pero en las últimas décadas atravesó un prolongado proceso de deterioro marcado por problemas financieros, conflictos gremiales y un contexto económico adverso, que derivaron en la pérdida de su posición en el mercado y, finalmente, en su quiebra. EFE

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