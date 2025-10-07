Justicia argentina imputa por lavado de dinero a Espert, excandidato del partido de Milei

1 minuto

Buenos Aires, 7 oct (EFE).- La Justicia argentina imputó este martes por lavado de dinero al diputado José Luis Espert, quien renunció este domingo a ser candidato de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, en las legislativas del 26 de octubre, tras desencadenarse un escándalo por sus vínculos con un empresario acusado de fraude y narcotráfico en Estados Unidos.

Tras la imputación, el fiscal Fernando Domínguez ha abierto una investigación judicial contra Espert, según confirmaron a EFE fuentes de la causa, a raíz de una denuncia contra el imputado por supuestamente haber recibido 200.000 dólares de una empresa ligada al argentino Federico Andrés ‘Fred’ Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El escándalo se desató cuando se hizo público ese vínculo entre Espert y Machado, quien está en arresto domiciliario en Argentina desde abril de 2021. Este martes, además, la Corte Suprema de Argentina resolvió su extradición. EFE

