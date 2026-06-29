Justicia argentina incauta 10.000 TV Boxes en megaoperativo contra una red de piratería

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Buenos Aires, 29 jun (EFE).- La Justicia argentina incautó cerca de 10.000 TV Boxes en un operativo contra una red dedicada a la importación, distribución y venta de dispositivos cargados con aplicaciones ilegales, según informó este lunes LaLiga, que colaboró con la investigación.

«La Justicia argentina ha ejecutado un operativo de alto impacto contra una estructura dedicada a la importación, distribución y venta masiva de TV Boxes modificados, cargados con aplicaciones ilegales utilizadas para acceder sin autorización a señales premium, eventos deportivos, películas, series y contenidos de plataformas de streaming a través de aplicaciones pirata como Magis TV o XuperTV, entre otras», anunció LaLiga a través de un comunicado.

Además, precisó que el operativo resultó en la identificación de ocho sospechosos, señalados como los responsables de abastecer el mercado local trayendo estos equipos desde China y Paraguay.

Tras incautar estos dispositivos, la Justicia investiga ahora detalles técnicos para determinar si operaban además como malware, con capacidad para recolectar datos personales, comprometer dispositivos conectados y afectar la seguridad digital de los usuarios.

«La piratería audiovisual no es un delito menor ni una práctica aislada: se demuestra una vez más que se trata de crimen organizado, con logística internacional, financiamiento y capacidad de daño sobre toda la industria», expresó Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Por otra parte, agregó que «estos dispositivos y aplicaciones ilegales ponen en riesgo directo a los usuarios, con uso de sus datos, sus dispositivos y su seguridad digital».

LaLiga participó de la investigación mediante el aporte de inteligencia técnica, trazabilidad de señales y evidencia crítica para avanzar sobre los distribuidores locales.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía de Cibercrimen de San Isidro -provincia de Buenos Aires- y el Juzgado de Garantías N.º 4, mientras que también participaron el Ente Nacional de Comunicaciones, la Alianza Contra la Piratería Audiovisual y las empresas DirecTV y Mercado Libre.

Según el comunicado de este lunes, se estima que el flujo de TV Boxes en Argentina ronda el millón y medio de unidades anuales, aunque menos de la mitad ingresaría por canales declarados ante la aduana. EFE

pd/cpy