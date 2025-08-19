Justicia argentina investiga a otro agente por disparar contra manifestante en protesta

Buenos Aires, 19 ago (EFE).- La Justicia argentina identificó y citó a declaración indagatoria a un agente de la Prefectura Naval acusado de disparar un proyectil contra un manifestante, que perdió la visión de su ojo izquierdo a causa de la herida durante una protesta de jubilados en marzo pasado, según anunciaron este martes fuentes del caso.

El imputado es el oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez, de la Agrupación Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, quien tiene prohibida la salida del país y fue convocado a presentar declaración indagatoria el próximo 16 de septiembre ante el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la magistrada María Servini, según confirmaron fuentes del caso a EFE.

El incidente ocurrió el pasado 12 de marzo, durante una multitudinaria protesta marcada por una fuerte represión policial que dejó un saldo de 46 personas heridas y 124 detenidas.

La víctima del disparo fue Jonathan Navarro, de 33 años, y que asistió a la manifestación acompañado de familiares y vecinos, motivado por el aumento del precio de los medicamentos de su padre jubilado producto del recorte de un subsidio estatal.

Tras recibir el disparo a corta distancia de un proyectil de gas pimienta en el ojo, Navarro fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se confirmó la pérdida irreversible de visión en su ojo izquierdo.

En esa misma manifestación fue herido el fotógrafo Pablo Grillo, producto del disparo de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, por el que debió permanecer internado durante meses en grave estado y sometido a numerosas cirugías.

Ambos incidentes ocurrieron en el marco de un operativo conjunto de fuerzas federales bajo la órbita del Comando Unificado de Seguridad, liderado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y son investigados en la misma causa judicial a cargo de la jueza Servini.

Para los querellantes, la simultaneidad de las agresiones revela que no se trató de episodios aislados, sino de un patrón de actuación coordinado.

La identificación de los agentes responsables de los disparos a Navarro y Grillo fue posible gracias a una reconstrucción impulsada por la organización ciudadana Mapa de la Policía, a través del análisis de las imágenes de cámaras de seguridad y los registros audiovisuales aportados por manifestantes y reporteros gráficos.

La reconstrucción audiovisual del disparo contra Navarro muestra el momento en que el agente de la Prefectura Naval dispara un rifle táctico disuasivo a pocos metros de un grupo de manifestantes y a la altura del rostro de Navarro, en contra de las recomendaciones de uso de este tipo de armamento. EFE

