Justicia argentina investiga doble feminicidio de madre e hija en Bahía Blanca

1 minuto

Buenos Aires, 8 oct (EFE).- Una mujer y su hija fueron encontradas muertas y calcinadas este miércoles entre los restos del incendio de su casa de la ciudad argentina de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un hecho que la Justicia lo investiga como posible doble feminicidio.

Vecinos de las víctimas, identificadas como Myriam Adriana Velázquez, de 52 años, y su hija Mariana Belén Bustos, de 25, dijeron a medios locales que escucharon detonaciones similares a las de un arma de fuego en la noche del martes y vieron que poco después una persona en motocicleta partió del lugar. A continuación, las llamas se extendieron por la casa.

El hijo de Velázquez y hermano de Bustos, Leandro Bustos, declaró que ambas habían sido objeto de «ataques previos, amenazas y denuncias», sin determinar quién era el artífice de las mismas, y pidió justicia para ambas.

La vivienda, en el barrio Thompson de esta ciudad costera, se incendió pasada la medianoche de este miércoles y los bomberos que sofocaron las llamas encontraron en el interior restos de combustible, lo que impulsa el indicio de que se trató de un acto deliberado por parte de al menos una tercera persona.

La fiscalía número 5 de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego, investiga el caso como posible doble feminicidio, mientras se esperan los resultados de las autopsias para determinar las causas de las muertes. EFE

