Justicia argentina solicita a EE.UU. extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad

Buenos Aires, 4 feb (EFE).- El juez federal argentino Sebastián Ramos solicitó este miércoles la extradición de Nicolás Maduro desde Estados Unidos a Argentina, por una causa que se tramita en los tribunales del país suramericano y en la que se acusa al mandatario de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

El caso abierto contra Maduro en Argentina se inició en 2023 por una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y basada en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los responsables o sus víctimas.

El juez Ramos, que basó su pedido de este lunes en el tratado de extradición que Argentina mantiene con Estados Unidos, ordenó en septiembre de 2024 la detención de Maduro así como también del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, y otros miembros del Gobierno de ese país. EFE

