Justicia británica declara ilegal haber prohibido al grupo propalestino Palestine Action

1 minuto

Londres, 13 feb (EFE).- El Tribunal Superior de Londres declaró este viernes ilegal la prohibición el pasado julio por parte del Gobierno británico del grupo activista propalestino Palestine Action y su consideración como «terrorista» al considerar que fue una decisión «desproporcionada».

No obstante, la organización permanecerá prohibida hasta que, de aquí al 20 de febrero, se sepa si el ministerio del Interior planea recurrir el fallo, uno de los más polémicos emitidos por una corte en los últimos años. EFE

