Justicia chilena condena a 14 años de cárcel a miembros de organización radical mapuche

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Santiago de Chile, 13 jul (EFE).- La Justicia chilena condenó este lunes a cinco miembros de la organización radical mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a 14 años de cárcel por dos atentados incendiarios perpetrados en el sur del país en 2022, además de delitos consumados de hurto, secuestro simple, hurto y porte ilegal de municiones.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco emitió en fallo unánime la sentencia contra los cinco implicados, entre ellos Pelentaro Llaitul, hijo del líder de la CAM, Héctor Lalitul, que fue condenado en 2024 a 23 años de prisión como autor de delitos de incitación y apología de la violencia, usurpación violenta, hurto de madera y atentado a la autoridad.

Según pudo acreditar la Fiscalía, la madrugada del 22 de noviembre de 2022 los militantes de la CAM, una de las orgánicas más relevantes del movimiento autonomista mapuche, irrumpieron en el fundo San Luis de la comuna de Lautaro, 700 kilómetros al sur de Santiago en la región de La Araucanía, donde intimidaron a trabajadores e incendiaron tres camiones y maquinaria forestal.

Posteriormente, mientras mantuvieron retenida a una de las víctimas, se dirigieron a una faena maderera para incendiar los inmuebles.

En la zona rige desde mayo de 2022 un estado de excepción constitucional ratificado más de 60 veces por el Congreso, herramienta que permite el despliegue militar en la zona para ayudar a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.

La CAM, fundada en diciembre de 1997, impulsa una línea política que combina control territorial, recuperación de predios forestales, sabotaje contra empresas del rubro y la «reconstrucción de la nación mapuche» con miras a la «liberación nacional», aunque sus principales líderes han sido detenidos y condenados.

En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la «Pacificación de La Araucanía» y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.

Según datos del Gobierno, desde el 2021 a la fecha se ha registrado una disminución del 79 % de los hechos de violencia vinculados al conflicto en zonas rurales, y en particular un 89 % en atentados contra transportistas.

El conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas. EFE

ssb/cpy