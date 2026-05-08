Justicia chilena decreta prisión preventiva por corrupción contra exdiputado oficialista

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Santiago de Chile, 8 may (EFE).- La Justicia chilena decretó este viernes prisión preventiva contra el exdiputado Joaquín Lavín, exmilitante de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), al formalizar presuntos delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

«Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo (…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva», determinó el juez Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Diputado durante tres periodos legislativos y un total de doce años, Lavín ingresó al foco del Ministerio Público a partir de la indagación por presunta corrupción que enfrenta su esposa, la figura de televisión y exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien actualmente se encuentra con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, tras meses en prisión preventiva. EFE

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