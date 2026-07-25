Justicia colombiana admite para estudio una demanda contra la elección de De la Espriella

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Bogotá, 25 jul (EFE).- El Consejo de Estado de Colombia admitió para estudio una demanda de nulidad contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró la elección de Abelardo De la Espriella como presidente para el periodo 2026-2030, según un auto fechado el 24 de julio cuyo contenido se conoció este sábado.

En la providencia, firmada por el magistrado Omar Barreto, la Sección Quinta del máximo tribunal de lo contencioso administrativo señaló que «por reunir los requisitos legales, admítese, para su estudio, en única instancia la demanda presentada» por Luis Guillermo Pérez contra la resolución mediante la cual el CNE oficializó los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio.

El auto ordena notificar personalmente al presidente electo, al CNE y al Ministerio Público, además de conceder un plazo de 15 días para que las partes contesten la demanda y aporten las pruebas que consideren pertinentes.

La demanda presentada por Pérez, exmagistrado del CNE y miembro del Pacto Histórico el partido del presidente saliente, Gustavo Petro, busca que se declare la nulidad de la resolución que oficializó la elección presidencial al sostener que durante el proceso electoral se redujeron los mecanismos de autenticidad, integridad e identificación de los formularios E-14 publicados por la Registraduría.

Según los demandantes, las presuntas fallas afectaron la trazabilidad y verificabilidad de la información electoral. De manera subsidiaria, también solicita un nuevo escrutinio acompañado de auditorías e inspecciones técnicas sobre los sistemas utilizados en los comicios.

Sin embargo, el propio escrito precisa que no afirma la existencia de un fraude electoral, como alega Petro, ni aporta pruebas de una alteración de los votos, sino que plantea que los presuntos errores técnicos impiden descartar eventuales irregularidades y, por esa razón, solicita la nulidad del acto de elección.

El Consejo de Estado aclaró que la admisión de la demanda corresponde únicamente a la verificación de los requisitos legales para iniciar el proceso judicial y no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del litigio, por lo que no suspende los efectos de la elección ni afecta la condición de presidente electo de De la Espriella.

La acción había sido inadmitida inicialmente por deficiencias formales, pero tras ser corregida por el demandante dentro del plazo concedido por el alto tribunal, el despacho del magistrado la admitió para estudio.

De la Espriella fue declarado presidente electo por el CNE el 24 de junio y su posesión será el próximo 7 de agosto, mientras el Consejo de Estado avanza en el estudio de la demanda. EFE

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