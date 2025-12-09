The Swiss voice in the world since 1935
Justicia colombiana concluye que exterminio del partido Unión Patriótica fue un genocidio

Bogotá, 9 dic (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó este martes como «genocidio» la campaña de exterminio del partido colombiano de izquierdas Unión Patriótica (UP), perpetrada en las décadas del 80 y 90, e imputó por ese crimen a cinco altos mandos retirados del Ejército.

Según la JEP, «el ataque sistemático tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica. Por eso calificó el hecho global como genocidio contra el partido político, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano», y también como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El tribunal agregó que «este genocidio dejó al menos 8.929 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 fueron víctimas de atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual». EFE

