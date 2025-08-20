Justicia de Colombia ordena libertad a expresidente Uribe mientras apela condena

Un tribunal de Bogotá ordenó este martes la libertad «inmediata» del expresidente Álvaro Uribe, mientras resuelve su apelación a la histórica condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.

El popular exmandatario (2002-2010) recibió en primera instancia la máxima pena posible por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas.

Desde el 1 de agosto, el político de 73 años está detenido en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 kilómetros de su natal Medellín.

Pero Uribe apeló la decisión de la justicia que lo convirtió en el primer exgobernante del país condenado penalmente y privado de libertad.

Según el exmandatario, el juicio estuvo politizado y bajo presiones de la izquierda, actualmente en el poder en cabeza del presidente Gustavo Petro.

El Tribunal Superior de Bogotá resolvió que los «criterios» de la jueza de primera instancia para «justificar la necesidad» de la prisión domiciliaria «fueron vagos, indeterminados e imprecisos».

Con la decisión, la justicia dio luz verde para que Uribe apele en libertad al considerar que no existe un riesgo de fuga ni de un posible daño para la sociedad, pero no lo absuelve de los delitos.

El tribunal tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

– «Presión a la justicia» –

Todo empezó en 2012, cuando Uribe denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot para vincularlo con paramilitares.

Cepeda había mencionado en el Congreso las denuncias de exparamilitares en prisión que acusaban a Uribe de fundar un escuadrón antiguerrillas en la finca de su familia.

Pero en un giro inesperado de la justicia, en 2018 la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por manipular a testigos para desacreditar a Cepeda.

El senador aseguró que respeta la decisión, pero no la comparte.

«Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra. Y creemos que la medida que impuso la jueza (Sandra) Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones», declaró a la prensa.

Cuando se conoció la condena el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, denunció una «instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales».

Entonces Uribe, un viejo aliado de Washington, convocó a miles a las calles para defender su inocencia.

«La decisión de hoy es una victoria tanto para Colombia como para la familia Uribe», dijo en X el senador estadounidense Bernie Moreno, que visitó la semana pasada al expresidente durante su prisión domiciliaria.

– Elecciones 2026 –

Petro cuestionó la intromisión de Estados Unidos en el caso de Uribe y ha denunciado una «enorme» presión a la justicia.

La condena del político colombiano más influyente del siglo asesta un duro golpe a la derecha conservadora de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El partido que lidera, el Centro Democrático, es el principal movimiento opositor a Petro y aliado del gobierno de Estados Unidos.

Su candidato líder en las encuestas, Miguel Uribe (que no es familiar del exmandatario), falleció el 11 de agosto tras un brutal atentado.

Uribe llegó al poder cuando Colombia ardía por el enfrentamiento entre guerrillas de izquierda, escuadrones de ultraderecha y fuerzas del Estado.

Amasó apoyos con sus políticas de mano dura, que doblegaron a la entonces guerrilla FARC.

Pero al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra los rebeldes.

Entre 2002 y 2008 se documentaron más de 6.000 «falsos positivos», como se conocen los casos de civiles ejecutados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas.

De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.

