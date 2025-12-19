Justicia de Perú anunciará la otra semana si archiva caso de corrupción de Keiko Fujimori

3 minutos

Lima, 19 dic (EFE).- La Justicia de Perú anunciará en los próximos días si archiva o no el caso de lavado de activos en el que está siendo investigada la política Keiko Fujimori, después de suspender la audiencia de este viernes en la que la defensa de la hija del expresidente Alberto Fujimori pidió ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena archivar el proceso.

Tras escuchar en la audiencia presencial los alegatos de la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de varios acusados del caso, que investiga la presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2011 y 2016 del partido fujimorista Fuerza Popular, el juez Wilson Verástegui Gálvez suspendió la sesión.

Para dar su fallo, el juez pidió al fiscal José Domingo Pérez enviarle la acusación fáctica que se le atribuye a cada uno de los procesados, incluyendo a Keiko Fujimori, y luego de ello, indicó que resolverá en los próximos días si archiva o no el caso.

En octubre de 2025, el TC ordenó dejar «sin efecto» la acusación fiscal contra Fujimori y su partido, Fuerza Popular, tras considerar que el proceso que se le seguía por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales «carece de sustento jurídico».

En ese sentido, ordenó al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que resuelva «dentro del más breve término y teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la presente sentencia, la situación jurídica de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi».

Este viernes, Keiko Fujimori no se presentó ante el juzgado, pero su abogada, Giulliana Loza, señaló que el juez debe de tomar una decisión porque así determinó el Tribunal Constitucional en su sentencia.

«Nosotros no pedimos un nuevo reexamen, el Tribunal Constitucional ha sido claro», dijo Loza al añadir que la decisión del TC es firme puesto que no se ha presentado ningún tipo de apelación o petición de aclaración sobre la misma de parte de la Fiscalía.

El fiscal Pérez pidió al juez que si decide acatar en parte la resolución del Tribunal Constitucional no ordene su archivamiento, sino que la devuelva a su fase de investigación preliminar donde correspondería que se vuelva a formular la acusación.

Aseguró que la resolución del TC es «política y prevaricadora», e invitó al juez a no cumplir esta sentencia, estableciendo que cuenta con «vicios graves» y «premisas falsas».

«Cuando el Perú recobre la esperanza de quienes nos han robado el estado de derecho, seguramente se determinará las responsabilidades funcionales y penales de quienes lamentablemente han perjudicado la eficacia penal», señaló el fiscal.EFE

pbc/gad

(foto) (video)