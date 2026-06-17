Justicia de Perú ratifica archivo de proceso contra Keiko Fujimori por lavado de activos

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Lima, 16 jun (EFE).- El Poder Judicial de Perú ratificó la decisión de archivar el proceso que se siguió contra la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori por los delitos de lavado de activos y organización criminal en la financiación de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, informaron este martes fuentes oficiales.

La decisión fue tomada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que confirmó la resolución en primera instancia que ejecutó una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y mantuvo el sobreseimiento del caso seguido Fujimori y otros investigados de su partido, Fuerza Popular.

El tribunal declaró, en ese sentido, infundados los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría (abogacía del Estado)

También declaró fundada la apelación interpuesta por el exesposo de Fujimori, Mark Vito Villanella, para que también se archive la investigación que se le seguía por este caso y dispuso el levantamiento de todas las medidas dictadas en su contra.

La resolución remarcó de manera expresa que la confirmación de este archivo impide al Ministerio Público reactivar, reformular o introducir de manera indirecta la misma matriz de hechos y fundamentos jurídicos contra los investigados.

Tras conocerse la resolución, la abogada de Fujimori, Guilliana Loza, aseguró en la red social X que «la historia y el derecho ponen hoy las cosas en su lugar».

«Finalmente concluye un proceso que nunca debió iniciarse», señaló.

El pasado 13 de enero, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolvió en primera instancia el sobreseimiento del proceso contra Fujimori y otros altos cargos de su partido en cumplimiento de la sentencia del TC que había ordenado que se archive el proceso y señaló que solo se debía mantener vigente la imputación de falsedad de declaraciones.

En ese sentido, la Fiscalía y la Procuraduría pidieron a fines de mayo pasado la nulidad de la resolución de primera instancia por presuntos defectos de motivación, por considerar que se originó en una interpretación errónea del fallo del TC que, según su posición, solo dispuso que se dejen sin efecto los actos procesales desde la etapa de investigación preliminar.

La resolución que ratificó el sobreseimiento definitivo del caso se conoció este martes, mientras se espera la promulgación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio en Perú, que enfrentó a Fujimori con el izquierdista Roberto Sánchez.

Cuando ya se ha contado el 99,152 % de los votos, Fujimori aumentó su ventaja a 0,2 %, equivalentes a 36.349 votos, sobre Sánchez, cuyo partido, Juntos por el Perú, ha convocado a una gran marcha en Lima para este viernes en «defensa del voto popular» y en rechazo a una supuesta «falta de transparencia» de los organismos electorales. EFE

dub/rrt