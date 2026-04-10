Justicia de Venezuela concede libertad plena a periodista de farándula, informa sindicato

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Caracas, 10 abr (EFE).- La Justicia de Venezuela concedió libertad plena a la periodista de farándula Carmela Longo a través de una amnistía, informó este viernes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) del país suramericano.

En X, el SNTP indicó que un tribunal con competencia en terrorismo decretó el sobreseimiento de la causa en contra de la periodista, acusada de terrorismo y promoción e incitación al odio.

Asimismo, recordó que Longo fue detenida el 25 de agosto de 2024 y excarcelada un día después con medidas cautelares que incluyeron régimen de presentación cada 30 días ante tribunales, así como prohibición de salida del país y de declarar sobre su caso.

«Desde el SNTP celebramos la libertad plena para nuestra colega y seguimos exigiendo la libertad para el resto de los trabajadores de la prensa judicializados», concluyó.

El Gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó un proceso de excarcelaciones el pasado 8 de enero, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos en un ataque a Caracas.

A final de ese mes propuso una ley de amnistía para presos políticos que fue finalmente aprobada en el Parlamento el 19 de febrero.

La amnistía aprobada contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Rodríguez afirmó el martes que «más de 8.000» personas han sido amnistiadas desde la promulgación de la ley, aunque la gran mayoría son personas que estaban en libertad condicional.

Más de un mes después de su promulgación, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk. EFE

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