Justicia dominicana condena a 10 años de prisión a una ecuatoriana por tráfico de cocaína

Santo Domingo, 15 sep (EFE).- Un tribunal de República Dominicana condenó a diez años de prisión a una mujer ecuatoriana que intentó viajar a París desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, ubicado en Santo Domingo, con 4,28 kilogramos de cocaína en 2021, informó este lunes el Ministerio Público.

Los miembros del servicio del aeropuerto observaron imágenes sospechosas cuando el equipaje de la condenada atravesaba la máquina de rayos X, por lo que procedieron a realizarle una inspección.

En el equipaje se encontraron dos láminas compuestas por un polvo blanco, dentro de una mochila, que resultaron ser cocaína clorhidratada.

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este también determino que la condenada, Ana Jesús Jaime Oyola, deberá pagar una multa de 500.000 pesos dominicanos (unos 7.800 dólares).

La condena deberá ser cumplida por Jaime Oyola en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal (sur), contigua de la capital. EFE

