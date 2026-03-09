Justicia dominicana condena a 15 años de prisión a tres venezolanos por explotación sexual

1 minuto

Santo Domingo, 9 mar (EFE).- Un tribunal de República Dominicana condenó este lunes a 15 años de prisión a tres venezolanos hallados culpables de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y explotación de sexual en perjuicio de cuatro colombianas.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó la pena contra Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz, Mario José May Mendoza y Jhorman Derek Cortes Solano.

Los tres guardaban prisión desde 2024 cuando el Ministerio Público desmanteló la red que operaban en la capital dominicana, informó el organismo en una nota.

Las investigaciones del órgano acusador revelaron que las víctimas eran obligadas a vender y distribuir sustancias narcóticas entre los clientes con quienes los condenados les obligaban a sostener relaciones sexuales.

La red formada por los venezolanos se dedicaba a captar víctimas a través de internet para traerlas al país bajo la promesa de conseguirles diferentes tipos de trabajo, y una vez aquí, se les informaba que habían contraído una deuda de 4.000 dólares que debían pagar brindando servicios sexuales a clientes.

Las colombianas rescatadas eran ofrecidas en catálogos a los clientes a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, aseguró el Ministerio Público.

El tribunal acogió las pruebas de los fiscales que incluyeron el decomiso de drogas narcóticas, tras la requisa de la vivienda donde las mujeres eran explotadas sexualmente. EFE

rsl/rao/eav