Justicia europea avala la interpretación severa de sanciones de UE a Rusia y Bielorrusia

Bruselas, 12 mar (EFE).- La justicia europea avaló este jueves una interpretación severa y amplia en la aplicación de las sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia y Bielorrusia, para impedir su elusión a través de sociedades o derechos vinculados a participaciones empresariales.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) aclaró en una sentencia relativa a Bielorrusia que los activos de una empresa no incluida formalmente en la lista de sancionados pueden quedar congelados si está controlada por una persona sujeta a esas sanciones.

«Los activos de una sociedad no incluida en la lista de personas sujetas a sanciones pueden ser inmovilizados si está controlada por una persona incluida en esa lista», indicó el servicio de prensa de la corte comunitaria, con sede en Luxemburgo.

En una segunda sentencia, esta vez sobre Rusia, el TJUE señaló que esa inmovilización impide ejercer derechos de asistencia y voto en juntas generales cuando derivan de participaciones afectadas por esas medidas.

«El control de una sociedad y de sus fondos y recursos económicos se presume cuando la persona incluida en la lista posee el 50 % del capital de esa sociedad», precisó la corte.

El tribunal de Luxemburgo concluyó que la congelación de fondos «impide, absoluta e incondicionalmente, al titular de un certificado de depósito asistir a una junta general de accionistas y votar en ella», al considerar que permitirlo vaciaría de efecto útil las medidas restrictivas aprobadas por la UE contra entidades sancionadas, como el banco ruso Sberbank. EFE

