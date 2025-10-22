Justicia europea confirma nulidad de la marca tailandesa «Danger» en favor de una española

1 minuto

Bruselas, 22 oct (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmó hoy la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) de anular la marca «Danger», registrada por la compañía tailandesa Danger Group Co. Ltd, al considerar que es idéntica a una marca española anterior que designa los mismos productos deportivos.

La marca fue inicialmente registrada en 2022 en la Unión Europea por Danger Equipment Co. Ltd para ropa y equipo deportivo de boxeo, y posteriormente fue cedida a Danger Group.

En marzo de 2023, Carlos Heredia Casanella, residente en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), solicitó la anulación de la marca europea registrada por la firma tailandesa, alegando que coincidía plenamente con su marca figurativa española «Danger», registrada en enero de 2021 para los mismos productos.

La EUIPO estimó la nulidad en noviembre de 2023, decisión que Danger Group recurrió sin éxito ante la propia oficina europea.

En julio de 2024, la EUIPO volvió a confirmar que ambas marcas eran idénticas y que los documentos aportados por la empresa tailandesa no acreditaban que Heredia hubiera dado su consentimiento expreso al registro de la marca impugnada.

La compañía asiática recurrió entonces ante el Tribunal General, que desestimó el recurso y confirmó que el consentimiento del titular de una marca anterior debe ser expreso y no puede deducirse del comportamiento, incluso si este participó en los trámites iniciales del registro. EFE

