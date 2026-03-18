Justicia europea da la razón a LOEWE en litigio con una marca portuguesa

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Bruselas, 18 mar (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dio este miércoles la razón a la firma española LOEWE al desestimar el recurso presentado por la empresa portuguesa Debonair Trading Internacional contra la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de vetar el registro de la marca AOURA para productos de perfumería, similar a AURA LOEWE.

El litigio se remonta a marzo de 2021, cuando la sociedad portuguesa solicitó registrar como marca de la Unión Europea el signo denominativo AOURA para artículos como perfumes, aguas de colonia, lociones, cremas corporales y geles de baño.

La firma LOEWE se opuso al considerar que existía riesgo de confusión con su marca anterior AURA LOEWE, registrada en 1999 también para productos de perfumería y cosméticos.

La EUIPO, en una resolución adoptada en noviembre de 2024, concluyó que LOEWE había acreditado el uso efectivo de su marca para productos de perfumería y apreció además riesgo de confusión entre ambos signos, decisión que Debonair llevó ante la Justicia europea.

En la sentencia dictada hoy, que admite recurso de casación, el TGUE avala el análisis de la oficina europea, incluida su apreciación el riesgo de confusión.

El Tribunal considera que las marcas presentan semejanzas suficientes, especialmente desde el punto de vista fonético y, para parte del público hispanohablante e italohablante, también conceptual.

La sentencia admite recurso en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, limitado a cuestiones de Derecho. EFE

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