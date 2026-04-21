Justicia europea sentencia que Hungría infringió valores de la UE con su ley anti LGTBI+

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Bruselas, 21 abr (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció este martes que el Gobierno húngaro infringió los valores fundamentales de la Unión Europea con la ley en la que prohibía contenidos relacionados con las minorías sexuales y de género en escuelas y medios de comunicación bajo la excusa de la protección de la infancia.

«Esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo. Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados», dijo el TJUE en un comunicado. EFE

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