Justicia hondureña suspende de su cargo a una diputada opositora por presunta corrupción

Tegucigalpa, 5 feb (EFE).- La diputada hondureña Isis Cuéllar, del opositor Partido Libre, enfrenta arresto domiciliario y suspensión de su cargo tras ser acusada de participar en una red de corrupción que desvió más de 227.900 dólares en fondos públicos, presuntamente para financiar campañas políticas, informó una fuente judicial.

La medida fue adoptada este jueves por un juez a solicitud de la Fiscalía, que imputa a la legisladora 67 delitos de fraude por el presunto desvío de fondos públicos destinados a proyectos sociales, un caso que involucra al exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol) José Carlos Cardona, afirmó a periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.

Cuéllar, perteneciente al opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la exmandataria Xiomara Castro, se presentó este jueves de forma voluntaria ante un juzgado de Tegucigalpa.

El portavoz judicial indicó que, además del arresto domiciliario, la legisladora tiene prohibido salir del país y comunicarse con otros implicados, incluido Cardona, a quien el juez le otorgó el martes casa por cárcel con «vigilancia policial».

Tanto Cuéllar como Cardona defienden su inocencia, pese a que la Fiscalía sostiene que ambos habrían actuado en «contubernio» con una decena de excolaboradores para defraudar más de seis millones de lempiras (unos 227.960 dólares) de las arcas públicas.

La investigación señaló que el dinero se drenó mediante la emisión irregular de cheques a través del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo parlamentario para el periodo 2023-2025 dotado con 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).

Presuntamente, los recursos financiaron la campaña electoral del Partido Libre, cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar en los comicios generales de noviembre pasado ganados por Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.

El escándalo estalló en junio de 2025, tras la dimisión del exministro de Sedesol a raíz de la filtración de un vídeo en el que conversaba con Cuéllar sobre el uso de recursos públicos con fines políticos.

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, aseguró el martes que existen «abiertas» al menos dos líneas adicionales de investigación vinculadas al caso de Sedesol.

Zelaya denunció «un mecanismo de corrupción» en el departamento de Copán (oeste), donde fondos de ayuda social habrían sido «desviados y utilizados para fines distintos» causando un perjuicio económico y «traicionando la confianza de la población». EFE

