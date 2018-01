Derechos de autor

Inicia juicio sobre financiamiento de los Tigres tamiles Anand Chandrasekhar 08 de enero de 2018 - 10:39 Trece personas han sido acusadas de enviar fraudulentamente más de 15 millones de francos suizos a los separatistas tamiles 'Tigres de Liberación del Elam Tamil (LTTE), en guerra con las fuerzas del Gobierno de Sri Lanka, entre 1999 y 2009. Su juicio ha comenzado este lunes ante el Tribunal Penal Federal, en Bellinzona. Los acusados proceden de Suiza, Alemania y Sri Lanka. Algunos son exmiembros del Comité Coordinador Mundial Tamil (WTCC), que representó a los Tigres en Suiza hasta 2009, incluyendo a su fundador, subdirector y gerente de finanzas. Según las acusaciones que serán analizadas durante este proceso,, entre 1999 y 2009 estas personas crearon una compleja estructura de recaudación de fondos alentando a los miembros de la diáspora tamil a obtener préstamos de los bancos. Para aumentar los montos, el WTCC es señalado de crear empresas ficticias a nombre de prestatarios que emitieron certificados de salarios falsos. Los 13 individuos son acusados de diversos grados de participación o apoyo a una organización criminal, falsificación de valores, lavado de dinero, fraude y extorsión. ¿Extorsión? El Ministerio Público de la Confederación sospecha que la fracción LTTE investigada habría recaudado las sumas en cuestión mediante amenazas contra miembros de la comunidad tamil, al haber, al menos, instituido un sistema de temor para incitaralos efectuar los pagos". Los fondos recaudados en Suiza fueron transportados a Sri Lanka vía Singapur o Dubai. Este sistema de financiación se derrumbó en 2009 tras la derrota militar de los Tigres por las fuerzas armadas de Sri Lanka. "No creo que los 13 sospechosos deban ser juzgados. Los LTTE estaban luchando por la libertad y la autodeterminación de los tamiles, que no es un crimen (aunque los rebeldes cometieron una serie de abusos y fueron el primer grupo armado que llevó a cabo atentados suicidas con bombas, ndlr). Se necesitan dos partes para ir a la guerra y Suiza también debería investigar los crímenes de guerra cometidos por el ejército de Sri Lanka", comenta, al respecto, Anna Annor, presidenta del Consejo Tamil Suizo de Eelam. En 2009, el Ministerio Público de la Confederación (MPC) abrió una investigación contra "personas desconocidos" por extorsión, coerción, lavado de dinero y crimen organizado. En 2011, una operación a gran escala en varios cantones suizos condujo a la detención de varios sospechosos que fueron liberados en el plazo de dos meses. Un año después, una delegación del MPC y la Oficina Federal de Policía visitaron Sri Lanka para entrevistar a unos 15 testigos. Alrededor del 80% de los tamiles que viven en Suiza han donado dinero a los LTTE para apoyar la lucha contra el genocidio. Eso no es un apoyo al terrorismo", considera Kurghian Kurusamy, expresidente del Consejo Tamil Suizo de Eelam. Proceso largo El juicio estaba previsto para junio de 2017, pero se retrasó cuando el abogado de uno de los demandados solicitó que el juez también citara a un banco involucrado en las transacciones financieras como uno de los imputados. Una solicitud finalmente rechazada. Según Kurghian Kurusamy, el banco en cuestión era Credit Suisse y afirma que había aceptado 135 préstamos a un ciudadano de Sri Lanka con sede en Alemania. El diario Le Temps afirma que es Bank Now, filial del grupo Credit Suisse, que ha concedido préstamos a 182 personas con un tipo de interés del 12%. El veredicto del juicio de Bellinzona, en el Tesino, está previsto para mediados de marzo. Tamiles en Suiza Aproximadamente 50.000 personas de Sri Lanka viven en Suiza, de las cuales casi la mitad han obtenido la ciudadanía suiza. La mayoría de ellos son tamiles que huyeron de la guerra civil de hace 30 años que terminó en 2009 y que provocó la muete de al menos 70.000 personas. Desde 1982, la violencia tamil ha provocado un fuerte aumento de las solicitudes de asilo de esta comunidad, pasando de menos de 1 000 por año en 1987 a casi 5 000 en 1989. En 1991, 7 500. (Entre 1994 y 2008, Suiza recibió 159 010 solicitudes). Las autoridades suizas aceptaron parte de estos expedientes, suspendieron las deportaciones en 1984 y posteriormente trataron de organizar las repatriaciones", escribe el Diccionario Histórico de Suiza. Más de 28.000 ciudadanos de Sri Lanka residen en Suiza (2016). El gobierno suizo hace dos años anunció que aplicaría criterios aún más estrictos para la concesión del estatuto de refugiado a los nacionales de Sri Lanka. En francés, este video del programa del canal de la televisión pública suiza RTS 'La verdad sobre los tamiles':