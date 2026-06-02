Justicia portuguesa suspende pena de 13 años de prisión a exbanquero Ricardo Salgado

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Lisboa, 2 jun (EFE).- La Justicia portuguesa decidió este martes suspender la pena de prisión de 13 años dictada contra el expresidente del Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado, confirmó a EFE su abogado, Francisco Proença de Carvalho.

De acuerdo con medios locales, en el veredicto, emitido por el Tribunal Criminal Central de Lisboa, se determina que Salgado sufre una enfermedad neurológica que le impide tener «plena comprensión» de la condena.

Asimismo, se establece que la pena queda suspendida con la condición de «presentar informes semestrales» que documenten la evolución de dicha enfermedad.

Esta suspensión afecta a dos penas de prisión, una de ellas dictada en 2024 por un caso de corrupción y blanqueo de dinero que afectó a la eléctrica lusa EDP, y otra dictada en 2022 por tres delitos de abuso de confianza en la llamada ‘Operación Marqués’, el caso que tiene como principal acusado al ex primer ministro portugués José Sócrates (2005-2011).

En este segundo caso, Salgado fue juzgado por apropiarse de cerca de 10,7 millones de euros del Grupo Espírito Santo. EFE

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