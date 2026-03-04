Justicia pospone declaración de indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia

Buenos Aires, 4 mar (EFE).- La Justicia pospuso este miércoles la convocatoria para declaración indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y vicepresidente de la Conmebol, Claudio Tapia, que debía presentarse el jueves ante los tribunales como imputado en una causa por supuesto fraude impositivo de la máxima autoridad del fútbol local.

El juez federal Diego Amarante trasladó la citación de Tapia para el 12 de marzo a raíz de que el directivo cambió su equipo de abogados y éstos pidieron tiempo para interiorizarse en el expediente de la causa.

La Justicia investiga un supuesto fraude de más de 19.300 millones de pesos (más de 14 millones de dólares) por parte de la AFA vinculado a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social, a raíz de una petición formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Esa investigación y el requerimiento de declaración, que alcanza también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y otros directivos, fue interpretada en la máxima autoridad del fútbol argentino como persecutoria y motivó una huelga de los clubes de todas las categorías para la fecha que comenzará este jueves y se extenderá hasta el domingo.

Tapia acusó la semana pasada al Gobierno de Javier Milei de impulsar una campaña de «debilitamiento institucional» de la AFA y remarcó que el fútbol de Argentina no será cooptado «por operaciones políticas ni por intereses empresariales».

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA, desde hace más de un año, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, lo que rechazó de plano la entidad rectora del fútbol nacional y la mayoría de los clubes, cuya propiedad está en manos de los socios o afiliados.

En medio de las acusaciones cruzadas, el domingo la AFA anunció la liberación y traslado en un avión privado rentado del argentino Nahuel Gallo, preso en una cárcel de Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, a partir de una negociación directa con el estado del país venezolano en paralelo a las gestiones de la Cancillería argentina.

Tapia había requerido permiso a la Justicia para viajar a Venezuela durante el fin de semana pasado como invitado a una inauguración de instalaciones deportivas de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), aunque se presume que el titular de la AFA intentó estar presente en la repatriación de Gallo.

El Gobierno de Milei criticó duramente la negociación que logró la liberación del argentino, de la que la Cancillería se enteró muy poco tiempo antes de que aconteciera. EFE

