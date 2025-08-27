Justicia rusa condena a 12 años de prisión a tres altos mandos policiales por corrupción

2 minutos

Moscú, 27 ago (EFE).- Un tribunal de Moscú condenó este miércoles a penas de hasta 12 años de prisión y al pago de cuantiosas multas a tres generales de la policía de San Petersburgo por corrupción.

Según el canal de Telegram 112, el Tribunal del distrito Jamóvniki de Moscú impuso una pena de 12 años de prisión en una cárcel de alta seguridad y una multa de 35 millones de rublos (más de 436.000 dólares) al exjefe de la policía de San Petersburgo, Serguéi Umnov.

La corte también condenó a 11 años y medio de prisión en una cárcel de alta seguridad a Iván Avakúmov, exsubdirector de la policía en la región de Leningrado, y a 10 años y medio al exjefe de la policía de tránsito de San Petersburgo, Alexéi Semiónov.

Además, impuso a Avakúmov una multa de 25 millones de rublos (cerca de 312.000 dólares) y otra de 10 millones de rublos (125.000 dólares) a Semiónov.

Los tres generales, detenidos en julio pasado, fueron privados de su grado militar y sus condecoraciones.

Según 112, «el proceso judicial fue trasladado a Moscú para que los exagentes del orden no pudieran obstaculizar las investigaciones con ayuda de sus relaciones en San Petersburgo».

La Justicia rusa estableció que los exgenerales crearon un esquema corrupto que les permitía apropiarse de dinero del fondo de apoyo a los programas del Ministerio del Interior en San Petersburgo y la región de Leningrado.

Los expolicías utilizaron estos fondos -según los investigadores, más de 64 millones de rublos (cerca de 800.000 dólares)- en interés personal y, en particular, para la adquisición de automóviles de lujo.

Este sonado caso coincide con la purga de la cúpula militar rusa que lleva a cabo la Justicia en medio de la guerra en Ucrania.

La mayoría de detenciones se realizan tras acusaciones de corrupción y arrancaron en abril del año pasado con el arresto y la condena del exviceministro de Defensa Timur Ivanov, mano derecha del anterior titular de esa cartera, Serguéi Shoigú.EFE

mos/cg