Justicia rusa condena a casi seis años a humorista por bromear sobre inválido y Jesucristo

Moscú, 4 feb (EFE).- La Justicia rusa condenó este miércoles a cinco años y nueve meses de prisión al humorista Artiom Ostanin por bromear sobre un minusválido en el metro y sobre la figura de Jesucristo, justo cuando la censura rusa prohíbe terminantemente hacer bromas sobre política, guerra y religión.

Ostanin, de 29 años, fue acusado de instigar odio y animadversión contra otras personas y herir los sentimientos de los creyentes ortodoxos, cargos contemplados por el código penal ruso, según informó el portal Mediazona. EFE

