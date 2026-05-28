Justicia rusa detiene por despilfarro a subdirector de fábrica de tanques y blindados

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Moscú, 28 may (EFE).- La Justicia rusa detuvo e incoó una causa penal por despilfarro durante el cumplimiento de los contratos estatales del Ministerio de Defensa de Rusia al subdirector general de Uralvagonzavod, fábrica especializada en la producción de tanques, blindados y trenes.

Según el periódico ruso RBC, el empresario, Dmitri Semizórov, fue detenido por agentes del orden el pasado martes, tras lo cual le presentaron cargos por despilfarro durante la ejecución de contratos para el suministro de equipamiento de climatización para la industria militar rusa.

La causa fue incoada en octubre del año pasado en base a un contrato de la empresa TsNNITOCHMASH de 2016 por un valor de 132,1 millones de rublos (cerca de dos millones de dólares), cuando el precio real del equipamiento no superaba los 78 millones de rublos (1,2 millones de dólares).

La diferencia, que superaba los 50 millones de rublos (cerca de 750.000 dólares) fue apropiada indebidamente por los organizadores de este esquema fraudulento, según las autoridades rusas.

Semizórov encabezó TsNNITOCHMASH de 2012 a 2018, y las autoridades rusas presentaron cargo después de que dos implicados en la causa testimoniaran en su contra.

Hasta el momento el empresario no ha reconocido su culpabilidad y alega ser víctima de calumnias, señaló el rotativo ruso.

El Tribunal Basmanni de Moscú satisfizo la víspera la solicitud de la instrucción y dictó en contra del empresario la medida cautelar de dos meses de arresto pese a que la defensa pedía prisión domiciliaria, alegando problemas de salud del acusado. EFE

mos/ah